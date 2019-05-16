مجلس الوزراء يمنع تدخل مجالس المحافظات في المراكز الامتحانية لوزارة التربية

2019/05/16 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه مجلس الوزراء، مجالس المحافظات كافة بعدم التدخل في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية لوزارة التربية.

وأكد بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء اكد ان الامتحانات العامة والمدرسية هي من مهام الوزارة الاتحادية، وليست من صلاحية الحكومات المحلية التدخل فيها".وأضاف البيان ان القرار "جاء بناء على ما عرضه وزير التربية وكالة قصي السهيل بشكل طارئ في جلسة مجلس الوزراء السابقة {الثلاثاء الماضي}، التي أكد فيها وجود حالات تدخل مباشر من قبل بعض مجالس المحافظات بالمديريات العامة للتربية في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية، مما يؤدي الى حدوث خلل وارباك لدى القائمين على الامتحانات".انتهى

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