المجلس يعقد جلسة استثنائية الاحد المقبل لاختيار قائد جديد للشرطة

2019/05/16 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل مجلس النجف ومحافظها لؤي الياسري قائد شرطة المحافظة مسؤولية ما حصل من احداث يوم امس أدت الى سقوط أربعة شهداء و٢١جريحاً من المدنيين وحرق مول البشير وسط المحافظة

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