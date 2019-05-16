الطعام عبر “الاسنتغرام” يسبب مشاكل عقلية

2019/05/16 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر تقرير جديد من أن الهوس بالأكل الصحي، مثل ذلك الذي يروج له مشاهير “إنستغرام”، يمكن أن يكون علامة على مشكلات في الصحة العقلية.وتسمى مجموعة من الممارسات الغذائية التي تتميز بالرغبة الوسواسية في تناول طعام صحي وتجنب كل أنواع الأطعمة التي يُنظر إليها على أنها غير صحية، مثل الوجبات السريعة بـ “orthorexia […]

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