2019/05/16 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس نادي برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، أن مدرب الفريق الحالي، إرنستو فالفيردي، هو الشخص الذي نريد، نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعلن "القول الفصل" في مصير فالفيردي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعلن "القول الفصل" في مصير فالفيردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).