مجلس المحافظة يُكلف الياسري باختيار قائدا لشرطة النجف

2019/05/16 | 19:21

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العهد نيوز- النجف

أعلن مجلس محافظة النجف، تكليف المحافظ لؤي الياسري بترشيح ثلاثة أسماء لاختيار قائد للشرطة.

وقال مجلس المحافظة في بيان، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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