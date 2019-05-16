البطولة العربية للمنتخبات : 27 مليون دولار قيمة المكافأت

2019/05/16 | 19:28

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(المستقلة )… رصدالاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار تركي آل الشيخ مكافأت ضخمة للنسخة الجديدة من البطولة العربية المقترحة للمنتخبات.

تقارير سعودية كشفت عن رصد الاتحاد العربي 27 مليون دولار للبطولة العربية المقترحة والتي ستجرى على مدار 18 شهراً.

وتم تقسيم البطولة إلى قمسين، الأول: تتأهل 10 منتخبات بشكل مباشر إلى دور الـ16 حسب التصنيف من 1 إلى 10.

أما القسم الثاني: وتجري تصفياته بين 12 منتخباً بطريقة الذهاب والإياب “خروج المغلوب”، حسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من 11 إلى 22، حيث ستتأهل 6 منتخبات تنضم إلى منتخبات القسم الأول .

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