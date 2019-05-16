انطلاق حملة تنظيف واسعة في ميسان و زراعة ٦١الف شتلة موسمية ودائمية

2019/05/16 | 19:28

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..انطلقت صباح اليوم الخميس 2019/5/16 وبرعاية محافظ ميسان علي دواي الحملة الفصلية للنظافة والتشجير والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام في محافظة ميسان

وقال بيان عن مكتب دواي ان الحملة تستمر ٣ ايام وتتضمن زراعة أكثر من (61,000) إلف شجرة متنوعة من الإزهار الموسمية ودائمة الخضرة والشتلات دائمة الخضرة (متنوعة الأصناف)

وأوضح أن الحملة تشمل زراعة الجزرات الوسطية للشوارع وإدامة الحدائق العامة والمتنزهات وفتح مناطق خضراء جديدة من اجل زيادة المساحات الخضراء في المدينة

وأشار الى أن الحملة تتضمن أعمال تنظيف واسعة النطاق للشوارع الرئيسية والفرعية ورفع التجاوزات، لافتا الى أن محافظة ميسان تحرص على إطلاق حملات خريفية وربيعية للنظافة والتشجير في المحافظة بهدف إظهارها بحلة جديدة والعمل على تحسين الجانب البيئي والخدمي والترفيهي في المحافظة .

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