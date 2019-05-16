مجلس النجف والمحافظ يحملان قائد الشرطة مسؤولية الأحداث الاخيرة

2019/05/16 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمّل مجلس النجف ومحافظها لؤي الياسري قائد شرطة المحافظة ، مسؤولية

ما حصل من إحداث التي أدت الى سقوط عدد من الضحايا المدنيين وحرق مول

البشير وسط المحافظة. جاء ذلك اثناء الجلسة التي عقدها المجلس لمناقشة الاحداث التي وقعت في

المحافظة حيث قرر المجلس تحميل المسؤولية الكاملة لقائد شرطة المحافظة

اللواء علاء غريب والاجهزة الامنية المعنية . كما قرر المجلس

ترشيح ثلاثة أسماء من ضباط المحافظة للتصويت على احد منهم خلفاً لقائد

الشرطة الحالي بجلسة استثنائية يوم الاحد المقبل .

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