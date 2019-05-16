العراقيون يستذكرون يوم المقابر الجماعية التي خلفها نظام البعث البائد

2019/05/16 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في السادس عشر من آيار من كل عام يستذكر جميع العراقيين ذكرى أليمة،

تمثلت في يوم المقابر الجماعية ، الذي جاء تخليداً لأرواح آلاف

الشهداء الذين غيبهم نظام البعث المباد وأذنابه من التكفيريين

والإرهابيين في مقابر جماعية ستبقى شاهداً على حجم الجريمة التي وقعت

على أبناء العراق. إذ ملئت المقابر الجماعية أرض مناطق الجنوب بخيرة أبناء العراق على

أيدي أزلام البعث وأمتدت لتشمل مناطق صلاح الدين والموصل على أيدي

أحفاد البعث والصداميين من إرهابيي داعش لتمتزج دماء الأمس بدماء

الْيَوْمَ مشكلة نبعا يسقي الأرض جيلاً بعد آخر وثمرة الوقوف بوجه

الطغاة .

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