لجنة نيابيـة تدعـو وزارة الخارجيـة للتعميم على سفارات العراق لاحياء ذكرى المقابر الجماعيـة

2019/05/16 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الشهداء وشؤون الضحايا والسجناء السياسيين النيابية ، وزارة الخارجية لإصدار أعمام الى كافة السفارات العراقية في دول العالم لإحياء ذكرى المقابر الجماعية وجميع المناسبات التي تمجد الشهادة والشهداء وفضح جرائم البعث والارهاب .وطالبت اللجنة في بيان صحفي ، مؤسسة الشهداء بالإسراع في حسم ملف تعريف هويات الشهداء من خلال البصمة الوراثية وبإمكانها […]

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