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ماهي الرسائل من استهداف ينبع والفجيرة وأرامكو

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ماهي الرسائل من استهداف ينبع والفجيرة وأرامكو

الخميس 16 مايو 2019 - 19:16

3 منشأت تابعة للسعودية والامارات تعرضت للتخريب اولا, استهداف ميناء ينبع النفطي غربي السعودية , ثانياً , احتراق 4 سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة الاماراتي , ثالثاً ,

استهداف محطة نفط شركة أرامكو داخل السعودية ترى ماهي الرسائل من وراء ذلك .

3 منشأت تابعة للسعودية والامارات تعرضت للتخريب اولا, استهداف ميناء ينبع النفطي غربي السعودية , ثانياً , احتراق 4 سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة الاماراتي , ثالثاً ,

استهداف محطة نفط شركة أرامكو داخل السعودية ترى ماهي الرسائل من وراء ذلك .

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