برشلونة يحسم مصير فالفيردي

2019/05/16 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أن مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي، “هو الشخص الذي نريد” نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إقالته.وقال بارتوميو لوسائل إعلام محلية: “يحظى فالفيردي بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة، إنه المدرب الذي نريد”.وأضاف “إنه مشروع على المدى المتوسط والبعيد، يملك […]

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