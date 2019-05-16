المالية : لا اضرار في حريق مبنى مجاور لمصرف الرشيد في شارع حيـفا

2019/05/16 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الماليـة اندلاع حريق في بناية تابعة لوزارة السياحة والآثار مجاورة لمصرف الرشيد في شارع حيفا .ونفى المكتب الاعلامي في وزارة المالية ، الأنباء التي تحدثت عن وقوع حريق في مبنى تابع لمصرف الرشيد اليوم الخميس في شارع حيفا .واوضح ان ” الدخان المتصاعد ليس إندلاع حريق في المبنى ، وانما هو […]

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