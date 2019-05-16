2019/05/16 | 19:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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هاجم رئيس نابولي الإيطالي "المثير للجدل" مدرب نادي يوفنتوس، واتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "بالتحكم المطلق" ببطل الدوري الإيطالي.
وقال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نابولي: رونالدو هو مدرب يوفنتوس الحقيقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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