رئيس نابولي: رونالدو هو مدرب يوفنتوس الحقيقي

2019/05/16 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هاجم رئيس نابولي الإيطالي "المثير للجدل" مدرب نادي يوفنتوس، واتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "بالتحكم المطلق" ببطل الدوري الإيطالي.

وقال أوريليو دي لاورينتيس، رئيس

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