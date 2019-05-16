قيادي في انصار الله: اوصلنا رسالتنا للعالم “نبحث عن السلام”

2019/05/16 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، إبراهيم الديلمي، أن “المبعوث الأممي لليمن أشاد بخطوة انسحاب الحركة من موانئ الحديدة ووضعها في سياق التزام القوى الوطنية في صنعاء بتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمتعلقة بإعادة الانتشار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى”.وقال الدليمي في مقابلة مع برنامج “عالم سبوتنيك” الذي يذاع على “راديو سبوتنيك”، […]

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