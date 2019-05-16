علماء يحلون لغز

2019/05/16 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما شكل الزجاج الأصفر الموجود في صحراء مصر وليبيا، والذي سطع في عصور الفراعنة، علامة استفهام لكثير من العلماء، كونه يعود لملايين السنين، ولم تكن أسباب تكونه واضحة حتى الآن.

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