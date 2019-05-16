هل خرق مانشستر سيتي قواعد كرة القدم؟

2019/05/16 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رفض مانشستر سيتي الإنجليزي، الاتهامات الموجهة إليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، بشأن قضية اللعب المالي النظيف، مؤكدا ثقة النادي في إيجابية التحقيقات في القضية.ونشر “اليويفا” صباح اليوم الخميس، بيانا أكد فيه بشكل رسمي فتح تحقيق ضد السيتي المتهم بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، وأعلن أن نتائج التحقيق المفتوح بحق […]

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