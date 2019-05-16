تركيا ترفع حظرها عن أوجلان

2019/05/16 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الحكومة التركية اليوم الخميس رفع حظر الزيارات المفروض على زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان المعتقل في جزيرة ايمرالي في بحر مرمرة من عام 1999.

ونقلت رويترز عن وزير العدل التركي عبد الحميد غول إن بلاده رفعت الحظر المفروض على زيارة المحامين لزعيم حزب العمال عبد الله أوجلان بعد أسبوعين من السماح بأول زيارة من هذا النوع منذ 2011.

وقال غول للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون التركي "تم رفع القرارات المتعلقة بحظر الزيارات".

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