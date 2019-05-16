الوكيل الإداري والمالي لوزارة الاتصالات يتفقد مخازن مديرية اتصالات الكرخ للوقوف على تفاصيل حادثة الحريق

2019/05/16 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير الدكتور نعيم ثجيل يسر الربيعي تفقد الوكيل الإداري والمالي للوزارة السيد كريم مزعل شبي مخازن مديرية اتصالات الكرخ للوقوف على تفاصيل حادثة الحريق الذي اندلع يوم امس في مقر المخازن في منطقة حي العدل واستفسر عن التفاصيل التي أدت لذلك موجها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية وإعادة ترميم الموقع حيث وجه الوزير […]

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