2019/05/16 | 21:01

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صحيفة: بومبيو سيزور ألمانيا في 31 أيار بعد إلغاء زيارة سابقة

متابعة/ خطوة برس

قالت صحيفة تاجشبيجل الألمانية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور برلين يوم 31 أيار بعد أن ألغى رحلة للعاصمة الألمانية في وقت سابق من الشهر.

وأضافت أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن التاريخ خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.‭‭‭ ‬‬‬

‭‭‭ ‬‬‬ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق.



ورفض متحدث باسم الخارجية الألمانية التعليق وقال إن التواريخ ستعلن قبل الزيارة بقليل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت إن ”مسائل أمنية دولية“ وراء إلغاء زيارة بومبيو لبرلين التي كان مقررا لها يوم السابع من مايو أيار.



وذهب بومبيو بدلا من ذلك إلى العراق.

وكان مقررا أن يلتقي بومبيو خلال هذه زيارته ألمانيا بالمستشارة أنجيلا ميركل وبنظيره الألماني.

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