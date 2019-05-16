2019/05/16 | 21:01

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ميركل تقول إنها لن تشغل أي منصب سياسي بعد انتهاء ولايتها

متابعة/ خطوة برس

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إنها لن تشغل أي منصب سياسي بعد انتهاء ولايتها الرابعة مبددة بذلك التكهنات بتوليها منصبا كبيرا في الاتحاد الأوروبي ببروكسل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ”أنا غير جاهزة لأي منصب سياسي بغض النظر عن مكانه بما في ذلك أوروبا“.

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