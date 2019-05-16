شاهد .. المقابر الجماعية في عهد النظام البائد وداعش

2019/05/16 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جرائم عدة إرتكبها نظام البعث البائد وتنظيم داعش الإرهابي ..



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الضوء عن أعداد تلك المقابر في أنحاء العراق ..

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