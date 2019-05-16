شاهد .. الاستهداف اليمني للمنشآت السعودية يغير من موازين المعركة

2019/05/16 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستهداف المنشآت النفطية السعودية يظهر مدى التطور الكبير الذي وصلت

إليه القدرات العسكرية للطيران اليمني المسير

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