2019/05/16 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المالية تنفي وقوع حريق في مبنى تابع لاحد مصارفها

16/05/2019 20:47:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .ا

اعلنت وزارة المالية، الخميس، عن نفيها الانباء التي تحدثت عن وقوع حريق، في مبنى تابع لاحد مصارفها.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الدخان المتصاعد ليس حريق في المبنى التابع لمصرف الرشيد، كما زعمت بعض وسائل الاعلام، لكنه ناتج عن حريق اصاب المبنى المجاور للمصرف، وهو مبنى تابع لوزارة السياحة والاثار، ولم يتسبب الحادث باي اضرار لبناية المصرف".

يشار الى ان انباءً قد انتشرت في وقت سابقـ، تحدثت عن احتراق احد المباني التابعة لصرف الرشيد في شارع حيفا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / المالية تنفي وقوع حريق في مبنى تابع لاحد مصارفها) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / المالية تنفي وقوع حريق في مبنى تابع لاحد مصارفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).