الكهرباء تعلن وصول انتاج المنظومة الوطنية إلى 17 ألف ميكاواط

2019/05/16 | 21:03

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

حصلت (بغداد اليوم) على مجموعة صور لطريق بحيرة حمرين الاستراتيجي شمال شرق محافظة ديالى، بعد انخفاض مناسيب البحيرة.

وشهدت مناسيب المياه في بحيرة حمرين في الأسابيع الثلاثة الماضية، انخفاضاً تدريجياً، وتظهر الصور حجم الدما

بغداد اليوم _ بغداد

وجهت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بعدم التعامل مع شخص ينتحل صفة آمر لواء في الحشد.

وقال المعاون الإداري في الهيأة حميد رشيد فليح في كتاب رسمي موجه الى قيادة عمليات ديالى، إن "نجم عبد الله نجم عبد الله الجبوري لا ينت

بغداد اليوم _ السليمانية

باشرت السلطات الأمنية في مدينة السليمانية، اليوم الخميس، باستيفاء مبلغ 10 آلاف دينار من كل مواطن عربي يدخل المحافظة سواء كان سائحا أو مقيما فيها بقرار من مديرية الاسايش، فيما ناشد مواطنون عرب وكرد رئيس الجهورية برهم صالح ب

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