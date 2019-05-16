وزارة الكهرباء: ارتفاعاً بنسبة تجهيز الطاقة في المنظومة الوطنية، لم تبلغه منذ تاسيسها

2019/05/16 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، ارتفاعاً بنسبة تجهيز الطاقة في المنظومة الوطنية، لم تبلغه منذ تاسيسها.

وقالت الوزارة في بيان انه "تنفيذاً للخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء، والتي بدأت منذ ستة اشهر، تمكنت ملاكات الوزارة من الوصول بانتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى (١٧) الف ميكاواط، مساء يوم امس الاربعاء الموافق ١٥ /٥/ ٢٠١٩، بزيادة (٣٥٠٠) ميكاواط عن ذات اليوم من العام الماضي".

واضاف انه "رقم لم تبلغه المنظومة منذ تأسيسها، ما انعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز الى المواطنين في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".

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