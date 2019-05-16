مفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة الديمقراطية في النرويج

2019/05/16 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال فاليرو، إن "هناك معارضة يمكن تصنيفها على أنها ديمقراطية، ولكن هناك معارضة أخرى تمثل مجرد دمى للإمبراطورية الأمريكية".وأضاف: "يمكنني أن أؤكد أن هناك حوارات ولكني لا أستطيع الخوض في التفاصيل"، مشددا على أن المفاوضات تتم فقط مع "المعارضة الديمقراطية" غير المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"مجرم حرب".وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن الحكومة والمعارضة الفنزويليتين، أوفدتا ممثلين عنهما إلى النرويج للمشاركة في هذه المفاوضات، التي تهدف إلى إنهاء النزاع السياسي في هذا البلد.وفيما لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو، عن بدء التفاوض مع المعارضة، قال في خطاب متلفز إن وزير الإعلام في حكومته، غادر البلاد بـ"مهمة في غاية الأهمية".انتهى.ص.هـ.ح.

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