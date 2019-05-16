2019/05/16 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "حريقا اندلع، اليوم، في أحد الفنادق بمنطقة الكرادة خارج وسط العاصمة بغداد".وأضاف المصدر الذي، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وباشرت في مكافحته وإخراج العوائل المحاصرة داخل الفندق".كما أفاد مصدر أمني آخر بإخماد حريق اندلع في كرفان قرب دائرة جوازات الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن "فرق الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع داخل كرفان قرب جوازات الكرادة".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريقين بمنطقة الكرادة وسط بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريقين بمنطقة الكرادة وسط بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).