الصدر يستدعي مؤيد الاسدي للحنانة

2019/05/16 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اظهر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امرا باستدعائه الى محافظة النجف الاشرف غدا.وذكر صالح محمد العراقي في موقعه الخاص “بخصوص استدعاء مؤيد الاسدي الى الحنانة يوم غد للنظر في عقوبته”.

واجاب العراقي “ولانرضى بالاعتداء عليه الى حين مثوله امام سماحته”.

ويشهد التيار الصدر منذ يومين صراعا سياسيا وانشقاقا في صفوفه.

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