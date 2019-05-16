الجامعات الاهلية تتلقى توجيها حول نتائج الطلبة

2019/05/16 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجهت وزارة التعليم العالي الكليات والجامعات الاهلية باعتماد السجل الاساس الالكتروني في ادخال المعلومات والبيانات الخاصة بنتائج الطلبة.وذكرت الوزارة في بيان ان “الوزير قصي السهيل وجه باعتماد برنامج السجل الالكتروني مع البقاء على السجل الورقي في عملية كتابة وادخال بيانات ودرجات الطلبة في السجل الاساس (الماستر شيت).واكد مدير دائرة التعليم […]

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