المصادقة على اطلاق اكثر من 300 مليار دينار لمشاريع الصرف الصحي

2019/05/16 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، ، عن مصادقته على إطلاق صرف 307 مليار دينار لمشاريع الصرف الصحي ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019، وضمن مساعي الوزارة لدعم تنفيذ أكثر من 46 مشروعا للمجاري في عموم المحافظات.وأوضح الدليمي / حسب بيان للوزارة / ان مبلغ (307) مليارات دينار تمت المصادقة عليه ضمن التخصيصات السنوية لمشاريع […]

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