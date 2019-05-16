ارتفاع الصادرات الاردنية إلى العراق خلال شهرين

2019/05/16 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية ينال البرماوي، إن الصادرات الاردنية إلى السوق العراقية شهدت ارتفاعا مقبولا هذا العام، حيث زادت بنسبة 74ر3 % خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي.وأضاف البرماوي في تصريح صحفي أنه وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العام فقد بلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال […]

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