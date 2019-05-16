تركيا تحذر اليونان من التحول إلى ملجأ للإرهابيين

2019/05/16 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت الخارجية التركية اليونان من التحول إلى ملجأ لـ “التنظيمات الإرهابية”، في أعقاب اعتقال قوات الأمن التركية 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني، خلال محاولتهم الهرب إلى اليونان.ووفقا لما نشرته وكالة “الأناضول” التركية، وتابعته /المعلومة/، فإن جنود حرس الحدود الأتراك أوقفوا العناصر الثلاثة وهم من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، اليوم […]

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