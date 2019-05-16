الكهرباء: كل ميكا واط واحد يحتاج الى مليون دولار سنوياً لحمايته

2019/05/16 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، اليوم الخميس، ان العراق انفق حوالى ٥٠ مليار دولار على الكهرباء، مؤكدا ان نصف المبلغ دفع كرواتب لمئة ألف موظف.وقال المدرس، ان "انتاج كل واحد ميكا واط من الطاقة يحتاج الى مليون دولار سنويا للحفاظ على ديمومته"، مبينا ان الوزارة "تعاني من مشكلة الضائعات".

واضاف "يحتاج بناء منظومات الطاقة الى مبالغ مالية فضلا عن ضمان استمرارية عمل هذه المنظومات"، لافتا الى ان "العراق انفق حوالى 50 مليار دولار على الكهرباء خلال السنوات الماضية".

وأشار المدرس الى ان "المبالغ التي صرفت والتي ستصرف تقسم الى استثمارية وتشغيلية، حيث ان الوزارة فيها حوالي 100 الف موظف كلهم يعملون برواتب شهرية، فضلا عن شراء الوقود من وزارة النفط الذي يكلف الوزارة سنويا قرابة المليار دينار".

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