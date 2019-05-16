دبي:سقوط طائرة ومقتل قائدها ومساعده

2019/05/16 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت حكومة دبي عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضي الإمارة، في حادث أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وذكر المكتب الإعلامي أن الطائرة التي تحطمت من نوع “دايموند 43” تابعة لشركة “هوني ويل”، ويرجح أن الحادث وقع جراء خلل فني.





المكتب الإعلامي لحكومة دبي: حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة و مساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وسبق أن أفاد المكتب بأن “عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي، بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.





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