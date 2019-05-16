2019/05/16 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل قام تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بحرق وهدم دور المسيحيين وكنائسهم قبل بدء عمليات التحرير ، وتشكّل نسبة الضرر في مناطق وبلدات سهل نينوى ما يقارب 65% من حرق ونهب وتفجير، وكانت هذه المشاكل عائقا لإستقرار المسيحيين في العراق ، إذ نجد بأنّ أغلب المسيحيين تركوا العراق وغادروا إلى بلدان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسيحيّون في سهل نينوى بين بطئ الإعمار وتركهم لموطنهم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسيحيّون في سهل نينوى بين بطئ الإعمار وتركهم لموطنهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).