بريطانيا ترفع مستوى التهديد الامني لقواتها وموظفيها في العراق وعدد من دول الخليج

2019/05/16 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، اليوم، رفع مستوى التهديد الأمني ضد قواتها في العراق، وكذلك موظفيها في عدد من دول الخليج، بسبب ما وصف بأنه تهديد أمني مصدره إيران.وذكرت مصادر / حسب سكاي نيوز/ أن “بريطانيا رفعت مستوى التهديد لقوات المملكة المتحدة ودبلوماسييها في العراق بسبب خطر أمني بالغ من إيران”.واضافت ان “المملكة المتحدة وضعت كذلك […]

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