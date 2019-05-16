الكهرباء تعزو زيادة ساعات التجهيز لوصول الانتاج الى 17 الف ميكاواط

2019/05/16 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء عن وصول انتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى (١٧) الف ميكاواط ما انعكس إيجاباً بزيادة ساعات التجهيز وذكر بيان للوزارة : ان ملاكات الوزارة تمكنت من الوصول بانتاج منظومة الكهرباء الوطنية الى (١٧) الف ميكاواط، مساء يوم امس الاربعاء بزيادة (٣٥٠٠) ميكاواط عن ذات اليوم من العام الماضي، وهو رقم لم تبلغه المنظومة […]

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