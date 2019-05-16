2019/05/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبرت الحكومة الفنزويلية اقتحام مقر سفارتها في واشنطن انتهاكاً

للقانون الدولي ، مؤكدة أنها سترد حسب ما يقتضي القانون الدولي وامام

المحاكم الدولية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنزويلا : إقتحام سفارتنا في واشنطن إنتهاك للقانون الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنزويلا : إقتحام سفارتنا في واشنطن إنتهاك للقانون الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).