اختتام إجتماع الأطراف اليمنية بشأن البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة

2019/05/16 | 22:05

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أختتمت في العاصمة الأردنية عمان إجتماع الأطراف اليمنية لمناقشة

تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، برعاية مكتب المبعوث الخاص

للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وبحضور البنك الدولي وصندوق

النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ودارت نقاشات صريحة وبناءه بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص

المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الإقتصادية لاتفاق الحديدة.



وسيستمر

مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن في التواصل

مع الاطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضى قدما في تنفيذ

الاتفاق .

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