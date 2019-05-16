2019/05/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط بغداد

16/05/2019 21:59:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

اعلنت امانة بغداد، الخميس، انها باشرت مع قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، انه "بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط (مؤسسة الشهداء / دائرة ضحايا الإرهاب) وصندوق الضمان الصحي في منطقة الكرادة ضمن ساحة 52 وكراج الامانة لتباشر بعدها الكوادر البلدية بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق من سنوات طويلة".

يذكر, أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

ت/م.م

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