مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن أحداث يوم أمس في النجف

2019/05/16 | 22:05

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، الخميس (16 أيار 2019) بياناً بشأن الاحداث التي شهدتها محافظة النجف، يوم أمس.

وقال المكتب في بيانه، إنه "بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لأعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها".





وأضاف، أن "التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين بإطلاق النار او الحرق، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء".

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، على "حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون"، فيما وجه بـ "ضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".





يتبع.



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