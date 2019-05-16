2019/05/16 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

كشفت تقارير صحفية عن تبرع كريستيانو رونالدو بمبلغ 1.5 مليون يورو لوجبات الإفطار إلى فلسطين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه أحد أكثر الأشخاص تقديما لأعمال إنسانية في العالم.

وتبرع رونالدو بمبلغ 1.5 مليون يورو لإطعام الأفراد الصائمين في فلسطين .

وفاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ عدة أيام بعد تصدر الفريق الدوري وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كان رونالدو قد تبرع في السابق بأموال للأطفال الفلسطينيين وكان موضع تقدير الجميع.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرستيانو رونالدو يتبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو لفلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كرستيانو رونالدو يتبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو لفلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).