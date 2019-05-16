بالصور.. أبو تحسين آخر حكواتي في بغداد

2019/05/16 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير- كلكامش برس؛ يتخوف محمود حسين الملقب بأبو تحسين، آخر القصخون “الحكواتي” في بغداد، من اندثار مهنته التي أصبحت غير قادرة على مواجهة التغييرات الكبيرة منذ ظهور الإذاعة والتلفزيون.بدأ أبو تحسين العمل بهذه المهنة منذ عام 1975، ومازال مستمرا بالرغم معاناته من أمراض الشيخوخة، والتي أقعدته واضطرته لاستخدام كرسي متحرك مع شبه انعدام لبصره، […]

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