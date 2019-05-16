عبد المهدي يصدر بيانا بشأن احداث النجف

2019/05/16 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس

أعلن المكتب الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، عن توجيه الاخير للاجهزة الامنية بفتح تحقيق بشأن الاحداث التي شهدتها محافظة النجف، فيما بين أن القاء القبض على المنفذين للاعمال الخارجة عن القانون تم بأوامره.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع الابرياء وحرق الممتلكات وتخريبها”.

وأضاف ان “التحقيقات جارية مع كل المتهمين وستتم ملاحقة جميع المشاركين باطلاق النار او الحرق ، وتقديم من يثبت عليه الجرم الى القضاء”.

وتابع ان عبد المهدي “شدد على حماية حرية التظاهر السلمي وفق الضوابط التي رسمها الدستور والقانون، ووجه بضرورة قيام الشرطة والاجهزة الأمنية بواجباتها في فرض الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأمر بفتح تحقيق في كيفية تعامل الاجهزة الامنية في النجف الاشرف اثناء الاحداث المؤلمة واسباب الفشل في تجنب او تقليل الخسائر البشرية والمادية”.

ولفت البيان الى ان عبد المهدي أكد على “المضي قدما في محاربة الفساد والمفسدين والشد على ايدي كل القوى السياسية والجماهيرية المساندة لعملية الاصلاح ومكافحة الفساد بالطرق السلمية والقانونية، مطالبا الجميع بتقديم ما لديهم من وثائق ومعلومات الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات التحقيقية والعقابية وفق القانون”.

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