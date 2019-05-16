نص بيان مكتب عبد المهدي عن أحداث النجف

2019/05/16 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول أحداث العنف المؤسفة التي شهدتها مدينة النجف الاشرف يوم ١٥ أيار ٢٠١٩ —————- بأمر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي نفذت القوات الأمنية اوامر القاء القبض بحق عدد من المنفذين لاعمال خارجة عن القانون راح ضحيتها عدد من المواطنين وتسببت بترويع […]

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