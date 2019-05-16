بالوثيقة..التعليم العالي تطلب جداول معلومات عن الاجراء اليوميين لتحويلهم لعقود

2019/05/16 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الجامعات بمعلومات مجدولة عن الاجراء اليوميين لتحويلهم الى عقود.وذكرت الوزارة في بيان “انها ارسلت كتاباً عاجلاً جداً الى الجامعات كافة تطلب فيه معلومات مجدولة تفصيلية عن الموظفين والأساتذة فيها من المحاضرين والاّجراء اليوميين وذلك من أجل تحويلهم الى عقود وزارية واحتساب خدمة تقاعدية لهم بحسب […]

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