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التعليم تبدأ أول خطوة لتحويل المحاضرين والأجراء اليوميين الى عقود


التعليم تبدأ أول خطوة لتحويل المحاضرين والأجراء اليوميين الى عقود
2019/05/16 | 22:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

التعليم تبدأ أول خطوة لتحويل المحاضرين والأجراء اليوميين الى عقود

تأریخ التحریر: : 2019/5/16 22:04

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