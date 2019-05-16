2019/05/16 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس، وصول انتاج الطاقة الكهربائية الى ١٧ الف ميكاواط، وفيما اكدت ان هذا الرقم لم تبلغه المنظومة منذ تأسيسها، بينت ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (17 ألف ميكاواط.. أعلى رقم تصله الكهرباء في الإنتاج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (17 ألف ميكاواط.. أعلى رقم تصله الكهرباء في الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).