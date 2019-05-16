2019/05/16 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية الجنسية والجوازات اليوم الخميس، اندلاع حريق قرب جوازات الكرادة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه "لا صحة لاندلاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنسية تفند خبر اندلاع حريق قرب جوازات الكرادة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنسية تفند خبر اندلاع حريق قرب جوازات الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).